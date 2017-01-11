Lenovo P2 ve Samsung Galaxy C9 Pro karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153 x 76 x 8.5 mm
|162.9 x 80.7 x 6.9 mm
|Ağırlığı
|177 gr
|189 gr
|Ekran Türü
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Şampanya altın, Grafiti Gri
|Altın, Pembe altın, Siyah
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Ekran/Gövde Oranı
|71.7%
|75.5%
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|367 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|5 MP
|16 MP, f/1.9, 1080p
|Arka Kamera
|13 MP, Otomatik odaklama, çift LED Flaş
|16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED, Flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama
|Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
|Video Özellikleri
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|8 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53
|8 Çekirdek, (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53)
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Adreno 510
|Dahili Hafıza/RAM
|64 GB, 4 GB RAM
|64 GB, 6 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Anakart
|Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
|Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653
|Batarya
|5100 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|768 Saat
|Konuşma Süresi
|79 Saat
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, LE
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|6.9
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Eylül 2016
|11 Kasım 2016
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Liste
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
bir adam Yazar
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Sizce Lenovo P2 yimi yoksa Samsung Galaxy C9PRO mu size sorayım dedim
Selin Polat
//
Samsung C9 Pro özellikleri ve tasarımı bakımından bir adım önde. Onu seçmeniz yerinde olacaktır. Ekran/Gövde oranı ram gibi özellikleri daha üstün.