Cepkolik

Lenovo P2 ve Samsung Galaxy C9 Pro karşılaştırması

Cepkolik » Lenovo P2 ve Samsung Galaxy C9 Pro karşılaştırması
Lenovo P2
Samsung Galaxy C9 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153 x 76 x 8.5 mm 162.9 x 80.7 x 6.9 mm
Ağırlığı 177 gr 189 gr
Ekran Türü Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Şampanya altın, Grafiti Gri Altın, Pembe altın, Siyah
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Yok
Ekran/Gövde Oranı 71.7% 75.5%
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 367 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 5 MP 16 MP, f/1.9, 1080p
Arka Kamera 13 MP, Otomatik odaklama, çift LED Flaş 16 MP, f/1.9, faz algılama Otomatik odaklama, çift LED, Flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR, panorama Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, panorama, HDR
Video Özellikleri 1080p@30fps 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
İşlemci 8 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A53 8 Çekirdek, (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53)
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Adreno 510
Dahili Hafıza/RAM 64 GB, 4 GB RAM 64 GB, 6 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü İvmeölçer, Pusula, Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var Var
Anakart Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653
Batarya 5100 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 768 Saat
Konuşma Süresi 79 Saat
Müzik Süresi
Sar Değeri

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 6.9 0
Çıkış Tarihi 23 Eylül 2016 11 Kasım 2016
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Liste Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

2 Yorum “Lenovo P2 ve Samsung Galaxy C9 Pro karşılaştırması

    bir adam Yazar
    //

    Sizce Lenovo P2 yimi yoksa Samsung Galaxy C9PRO mu size sorayım dedim

      Samsung C9 Pro özellikleri ve tasarımı bakımından bir adım önde. Onu seçmeniz yerinde olacaktır. Ekran/Gövde oranı ram gibi özellikleri daha üstün.

Lütfen Bir Yorum Yazın:

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*