Lenovo P70
Lenovo P70
BlackBerry Passport
BlackBerry Passport
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71.8 x 8.9 mm 128 x 90.3 x 9.3 mm
Ağırlığı 149 gr 196 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 56.5%
Ekran Hacmi cm2 65.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 453 PPI
Parmak İzi Okuyucu a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Yok
Suya Dayanıklılık a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Yok
Multitouch a:1:{i:0;s:3:"Var";} Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gece Mavisi Siyah, Beyaz, Kırmızı, Siyah ve Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.8
Ön Kamera Özellikleri 28mm
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP, 4160 x 3120 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş
30mm
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6752 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 8 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex - A53 2.26 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Mali - T760MP2 Adreno 330
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 4000 mAh 3450 mAh
Bekleme Süresi 696 Saat 444 Saat
Konuşma Süresi 18 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 b / g / n , hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0 , A2DP v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 63.25
Çıkış Tarihi 20 Şubat 2015 20 Eylül 2014
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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