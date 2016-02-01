Lenovo P70 ve Casper VIA P2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142 x 71.8 x 8.9 mm
|150.5 x 74.4 x 8 mm
|Ağırlığı
|149 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|67.6%
|69.16%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|277 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
|Var
|Suya Dayanıklılık
|a:1:{i:0;s:3:"Yok";}
|Yok
|Multitouch
|a:1:{i:0;s:3:"Var";}
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gece Mavisi
|Siyah, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|20 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP, 4160 x 3120 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6752
|MediaTek MT6753
|İşlemci
|8 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex - A53
|1.3 GHz ARM Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali - T760MP2
|Mali-T720 MP3
|Dahili Hafıza
|32 GB
|Ram
|GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|696 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|18 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi- Fi 802.11 b / g / n , hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.0 , A2DP
|4.2
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|75.5
|Çıkış Tarihi
|20 Şubat 2015
|01 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 21.1 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici