Lenovo P70
Lenovo P70
Casper VIA P2
Casper VIA P2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71.8 x 8.9 mm 150.5 x 74.4 x 8 mm
Ağırlığı 149 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.3"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 67.6% 69.16%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 277 PPI
Parmak İzi Okuyucu a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Var
Suya Dayanıklılık a:1:{i:0;s:3:"Yok";} Yok
Multitouch a:1:{i:0;s:3:"Var";} Var
Renk Seçenekleri Gece Mavisi Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 20 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP, 4160 x 3120 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6752 MediaTek MT6753
İşlemci 8 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex - A53 1.3 GHz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali - T760MP2 Mali-T720 MP3
Dahili Hafıza 32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 4000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 696 Saat Saat
Konuşma Süresi 18 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 b / g / n , hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.0 , A2DP 4.2
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 75.5
Çıkış Tarihi 20 Şubat 2015 01 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 21.1 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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