Lenovo Vibe K4 Note ve Lenovo Vibe Z2 Pro karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|153.6 x 76.5 x 9.2 mm
|156 x 81.3 x 7.7 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|179 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|6.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.0%
|78.3%
|Ekran Hacmi
|cm2
|99.2 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|490 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz
|Siyah, Altın, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6753
|Qualcomm Snapdragon 801
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|2.5 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T720MP3
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
32 GB
|32 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3300 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|265 Saat
|948 Saat
|Konuşma Süresi
|22 Saat
|45 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|73.5
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2016
|23 Eylül 2014
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici