Lenovo Vibe K4 Note
Lenovo Vibe K4 Note
Lenovo Vibe Z2 Pro
Lenovo Vibe Z2 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.6 x 76.5 x 9.2 mm 156 x 81.3 x 7.7 mm
Ağırlığı 158 gr 179 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0% 78.3%
Ekran Hacmi cm2 99.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 490 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Altın, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753 Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3 Adreno 330
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
32 GB
32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3300 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi 265 Saat 948 Saat
Konuşma Süresi 22 Saat 45 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 73.5
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2016 23 Eylül 2014
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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