Lenovo Vibe K4 Note
Lenovo Vibe K4 Note
Sony Xperia Z5 Premium
Sony Xperia Z5 Premium
Tasarım Bilgileri
Boyutları 153.6 x 76.5 x 9.2 mm 154.4 x 75.8 x 7.8 mm
Ağırlığı 158 gr 180 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 2160 x 3840 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0% 70.4%
Ekran Hacmi cm2 82.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 806 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Var
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Krom, Siyah, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 23 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1/2.3" Sensör
24mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6753 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53 4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T720MP3 Adreno 430
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB
32 GB
32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3300 mAh 3430 mAh
Bekleme Süresi 265 Saat Saat
Konuşma Süresi 22 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.1, A2DP, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 83.75
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2016 10 Aralık 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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