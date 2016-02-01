Lenovo Vibe K5
Lenovo Vibe K5
Meizu m3s
Meizu m3s
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142 x 71 x 8 mm 141.9 x 69.9 x 8.3 mm
Ağırlığı 142 gr 138 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.0" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 68.4% 69.5%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Altın Gümüş, Gri, Pembe, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 & 1.2 GHz Cortex-A53 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2750 mAh 3020 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 74.25
Çıkış Tarihi 22 Mart 2016 17 Temmuz 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Seçim Yok MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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