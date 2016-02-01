Lenovo Vibe P1 Turbo ve Nokia 7 plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152.9 x 75.6 x 9.9 mm
|158.4 x 75.6 x 8 mm
|Ağırlığı
|189 gr
|140 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|6"
|Ekran Çözünürlüğü
|2160 x 3840 Piksel
|1080 x 2160 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.1%
|77.2%
|Ekran Hacmi
|cm2
|92.4 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|501 PPI
|403 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var, 10 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Platin, Grafit Gri, Altın
|Siyah/Bakır, Beyaz/Bakır
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1.0µm piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.75
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615
|Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53 &1.1 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 405
|Adreno 512
|Dahili Hafıza
|32 GB
|64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|5000 mAh
|3800 mAh
|Bekleme Süresi
|600 Saat
|723 Saat
|Konuşma Süresi
|44 Saat
|19 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Bluetooth
|v4.1, LE
|5.0, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|Var
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|79.5
|Çıkış Tarihi
|25 Şubat 2016
|5 Nisan 2018
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Seçim Yok
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici