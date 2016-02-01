Lenovo Vibe P1 Turbo
Lenovo Vibe P1 Turbo
Nokia 7 plus
Nokia 7 plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152.9 x 75.6 x 9.9 mm 158.4 x 75.6 x 8 mm
Ağırlığı 189 gr 140 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 6"
Ekran Çözünürlüğü 2160 x 3840 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.1% 77.2%
Ekran Hacmi cm2 92.4 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 501 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var, 10 Parmak Var
Renk Seçenekleri Platin, Grafit Gri, Altın Siyah/Bakır, Beyaz/Bakır

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.75
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Dual Pixel Kamera
2x Optik Zoom
Carl Zeiss Lens
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 Qualcomm SDM660 Snapdragon 660
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 &1.1 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 2.2 GHz Kryo 260
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 GHz Kryo 260
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 405 Adreno 512
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 5000 mAh 3800 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat 723 Saat
Konuşma Süresi 44 Saat 19 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.1, LE 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 79.5
Çıkış Tarihi 25 Şubat 2016 5 Nisan 2018
Sim Kart Çift-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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