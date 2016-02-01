LG G Flex 2
LG G Flex 2
HTC U Ultra
HTC U Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.1 x 75.3 x 9,4 mm 162.4 x 79.8 x 8 mm
Ağırlığı 152 gr 170 gr
Ekran Türü Curved P-OLED Super LCD5
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 73.5% 69.1%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 90.3 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Platin Gümüş, Flamenko Kırmızı Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2.1 MP 16 MP
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Eşzamanlı video ve görüntü kaydı, geo - tagging, yüz tanıma, panorama, HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 810 Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex - A53 u0026 4 Çekirdek, 2 GHz Cortex - A57 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 430 Adreno 530
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 450 Saat 312 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 26 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.75 84.25
Çıkış Tarihi 20 Şubat 2015 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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