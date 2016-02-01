LG G Flex 2 ve HTC U Ultra karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|149.1 x 75.3 x 9,4 mm
|162.4 x 79.8 x 8 mm
|Ağırlığı
|152 gr
|170 gr
|Ekran Türü
|Curved P-OLED
|Super LCD5
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|73.5%
|69.1%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|90.3 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|515 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Platin Gümüş, Flamenko Kırmızı
|Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|2.1 MP
|16 MP
|Ön Kamera Özellikleri
|Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.4
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS
Eşzamanlı video ve görüntü kaydı, geo - tagging, yüz tanıma, panorama, HDR
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 810
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex - A53 u0026 4 Çekirdek, 2 GHz Cortex - A57
|2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 430
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|450 Saat
|312 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|26 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73.75
|84.25
|Çıkış Tarihi
|20 Şubat 2015
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Hybrid Çift SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE-A Cat6 300/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici