Arka Kamera Özellikleri

Coğrafi konum etiketleme

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

Panorama

Gülümseme yakalama

Otomatik odaklama

Çift Led flaş

OIS

Eşzamanlı video ve görüntü kaydı, geo - tagging, yüz tanıma, panorama, HDR

Coğrafi konum etiketleme

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

Panorama

Çift Led flaş

OIS

Faz algılamalı otomatik odaklama