LG G2 mini
LG G2 mini
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy Note 2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 129.6 x 66 x 9.8 mm 151.1 x 80.5 x 9.4 mm
Ağırlığı 121 gr 183 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 540 x 960 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.2% 68.6%
Ekran Hacmi cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 234 PPI 267 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Yes Var
Renk Seçenekleri Titan Siyah, Ay Beyaz, Kırmızı, Altın Titanyum Gri, Mermer Beyaz, Amber Brown, Ruby Wine, Pembe, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 1.9 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 Exynos 4412 Quad
İşlemci 4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7 1.6 GHz Cortex - A9
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 305 Mali- 400MP4
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB
Ram GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Batarya 2440 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi 600 Saat 890 Saat
Konuşma Süresi 16 Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.0 , A2DP , EDR , LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 70.5
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2014 23 Eylül 2015
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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