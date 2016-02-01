LG G2 mini ve Samsung Galaxy Note 2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|129.6 x 66 x 9.8 mm
|151.1 x 80.5 x 9.4 mm
|Ağırlığı
|121 gr
|183 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|4.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|540 x 960 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.2%
|68.6%
|Ekran Hacmi
|cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|234 PPI
|267 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Yes
|Var
|Renk Seçenekleri
|Titan Siyah, Ay Beyaz, Kırmızı, Altın
|Titanyum Gri, Mermer Beyaz, Amber Brown, Ruby Wine, Pembe, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|MP
|1.9 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|8 MP, 3264 x 2448 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.6
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
Coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz / gülümseme algılama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400
|Exynos 4412 Quad
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.2 GHz Cortex-A7
|1.6 GHz Cortex - A9
|Çekirdek Sayısı
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 305
|Mali- 400MP4
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Batarya
|2440 mAh
|3100 mAh
|Bekleme Süresi
|600 Saat
|890 Saat
|Konuşma Süresi
|16 Saat
|16 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 32 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.0, A2DP, LE
|v4.0 , A2DP , EDR , LE
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|0
|70.5
|Çıkış Tarihi
|23 Nisan 2014
|23 Eylül 2015
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
|HSPA 42.2(LTE)/21.1(3G)/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 2
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici