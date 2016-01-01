LG G2
LG G2
HTC U Play
HTC U Play
Tasarım Bilgileri
Boyutları 138.5 x 70.9 x 8.9 mm 146 x 72.9 x 8 mm
Ağırlığı 143 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD Super LCD2
Ekran Boyutu 5.2" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 75.9% 68.7%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 73.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 424 PPI 428 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Kırmızı, Altın Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 2.1 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1.0µm piksel
Auto HDR
27mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
29mm 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 800 Mediatek MT6755 Helio P10
İşlemci 2.26 GHz Krait 400 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 330 Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3000 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi 900 Saat 427 Saat
Konuşma Süresi 17 Saat 15 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.0, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 60.25 81
Çıkış Tarihi 9 Eylül 2013 23 Şubat 2017
Sim Kart Micro-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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