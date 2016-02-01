LG G4
LG G4
HTC U11 Eyes
HTC U11 Eyes
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 76.1 x 9.8 mm 157.9 x 75 x 8.5 mm
Ağırlığı 155 gr 185 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super LCD3
Ekran Boyutu 5.5" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.5% 78.4%
Ekran Hacmi cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Beyaz, Altın, Siyah Deri, Kahverengi Deri, Kırmızı/Gri Deri Siyah, Kırmızı, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
28mm
1/2.6" sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 Qualcomm Snapdragon 652
İşlemci 4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57 Octa Core
Çekirdek Sayısı 6 8
Grafik İşlemcisi Adreno 418 Adreno 510
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3000 mAh 3930 mAh
Bekleme Süresi 440 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.25 80.5
Çıkış Tarihi 29 Mayıs 2015 20 Ocak 2018
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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