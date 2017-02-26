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LG G4 ve LG G6 karşılaştırması

Cepkolik » LG G4 ve LG G6 karşılaştırması
LG G4
LG G6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 76.1 x 9.8 mm 148.9 x 71.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 155 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Beyaz, Altın, Siyah Deri, Kahverengi Deri, Kırmızı/Gri Deri Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya/Toza Dayanıklılık Yok Var
Ekran/Gövde Oranı 72.5% 78.6%
Piksel Yoğunluğu 538 PPI 564 PPI

Kamera Özellikleri
Ön Kamera 8 MP, 1080p@30fps 5 MP, f/2.2, 1080p
Arka Kamera 16 MP, f/1.8, 28 mm, lazer Otomatik odaklama, OIS, LED flaş 13 MP (f/1.8, OIS, 3 eksenli) + 13 MP (f/2,4), lazer otofokus, LED flaş
Kamera Özellikleri Coğrafi Etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR 1/3" sensör boyutu, 1,12 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR
Video Özellikleri 2160p@30fps, 1080p@60fps, optik sabitleme, HDR, stereo ses kayıt. 2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR,

Donanım Özellikleri
İşlemci 2 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A57 & 4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)
Grafik İşlemcisi Adreno 418 Adreno 530
Dahili Hafıza/RAM 32 GB, 3 GB RAM 32/64 GB, 4 GB RAM
Sensörler İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS, GLONASS A-GPS, GLONASS
Radyo Var, RDS Var
Anakart Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
Batarya 3000 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 440 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat
Müzik Süresi
Sar Değeri 0.62 W/kg (kafa) 0.23 W/kg (kafa) - 0.15 W/kg (vücut)

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X v4.2, A2DP, LE, aptX HD
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 8.6 0
Çıkış Tarihi 29 Mayıs 2015 23 Mart 2017
4G / 4.5G Var Var
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Liste MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

LG G4 ve LG G6 karşılaştırması” Yorumları

    murat Yazar
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    G6 nın eksileri artılarından çok. Öncelikle her yeni modelde bir alt modelde bulunan bazı özellikler yok. G2 deki yüz algılama sensörü yok.G4’ün Kumandasında G2 deki gibi yerli markalara yer verilmemiş(sadece Vestel) G4 teki 16 mp yerine 13 mp kullanılmış. Ayrıca tümleşik bataryaya neden dönülmüş. Teknik özelliklere bakınca benim için G6 hayal kırıklığı. Çok ısınıyor ama G4’ten vazgeçmem.

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