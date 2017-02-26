LG G4 ve LG G6 karşılaştırması

|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|148.9 x 76.1 x 9.8 mm
|148.9 x 71.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Beyaz, Altın, Siyah Deri, Kahverengi Deri, Kırmızı/Gri Deri
|Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya/Toza Dayanıklılık
|Yok
|Var
|Ekran/Gövde Oranı
|72.5%
|78.6%
|Piksel Yoğunluğu
|538 PPI
|564 PPI
|Kamera Özellikleri
|Ön Kamera
|8 MP, 1080p@30fps
|5 MP, f/2.2, 1080p
|Arka Kamera
|16 MP, f/1.8, 28 mm, lazer Otomatik odaklama, OIS, LED flaş
|13 MP (f/1.8, OIS, 3 eksenli) + 13 MP (f/2,4), lazer otofokus, LED flaş
|Kamera Özellikleri
|Coğrafi Etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz/gülümseme algılama, panorama, HDR
|1/3" sensör boyutu, 1,12 μm piksel boyutu, coğrafi konum etiketleme, dokunmatik odaklama, yüz tanıma, HDR
|Video Özellikleri
|2160p@30fps, 1080p@60fps, optik sabitleme, HDR, stereo ses kayıt.
|2160p@30fps, 1080p@30fps, HDR,
|Donanım Özellikleri
|İşlemci
|2 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A57 & 4 Çekirdek, 1.44 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, (2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo)
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 418
|Adreno 530
|Dahili Hafıza/RAM
|32 GB, 3 GB RAM
|32/64 GB, 4 GB RAM
|Sensörler
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, RGB Işık Sensörü
|İvmeölçer, Barometre, Jiroskop, Pusula, Yakınlık Sensörü, Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS, GLONASS
|A-GPS, GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Var
|Anakart
|Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
|Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821
|Batarya
|3000 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|440 Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Müzik Süresi
|Sar Değeri
|0.62 W/kg (kafa)
|0.23 W/kg (kafa) - 0.15 W/kg (vücut)
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|v4.2, A2DP, LE, aptX HD
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|8.6
|0
|Çıkış Tarihi
|29 Mayıs 2015
|23 Mart 2017
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat9 (3CA) 450/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Liste
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
murat Yazar
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G6 nın eksileri artılarından çok. Öncelikle her yeni modelde bir alt modelde bulunan bazı özellikler yok. G2 deki yüz algılama sensörü yok.G4’ün Kumandasında G2 deki gibi yerli markalara yer verilmemiş(sadece Vestel) G4 teki 16 mp yerine 13 mp kullanılmış. Ayrıca tümleşik bataryaya neden dönülmüş. Teknik özelliklere bakınca benim için G6 hayal kırıklığı. Çok ısınıyor ama G4’ten vazgeçmem.