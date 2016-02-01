LG G4
LG G4
Nokia 6 (2018)
Nokia 6 (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 76.1 x 9.8 mm 148.8 x 75.8 x 8.2 mm
Ağırlığı 155 gr 172 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.5% 73.2%
Ekran Hacmi cm2 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Beyaz, Altın, Siyah Deri, Kahverengi Deri, Kırmızı/Gri Deri Siyah/Bakır, Beyaz/Demir, Mavi/Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör 		Otomatik odaklama
1,12μm piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
28mm
1/2.6" sensör 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 6 8
Grafik İşlemcisi Adreno 418 Adreno 508
Dahili Hafıza 32 GB 32 GB
64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Var, RDS
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 440 Saat 507 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.25 67.75
Çıkış Tarihi 29 Mayıs 2015 10 Ocak 2018
Sim Kart Micro-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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