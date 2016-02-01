LG G4
LG G4
Vestel Venus E2
Vestel Venus E2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 76.1 x 9.8 mm 142 x 71 x 8.5 mm
Ağırlığı 155 gr 150 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.5% 68.36%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 538 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Beyaz, Altın, Siyah Deri, Kahverengi Deri, Kırmızı/Gri Deri Altın, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
28mm
1/2.6" sensör 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		720p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
İşlemci 4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57 1.3GHz ARM Cortex A7
Çekirdek Sayısı 6 4
Grafik İşlemcisi Adreno 418 Adreno 304
Dahili Hafıza 32 GB 8 GB
Ram 3 GB 1 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var, RDS Yok
Batarya 3000 mAh 2230 mAh
Bekleme Süresi 440 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X V4.0
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 73.25 67
Çıkış Tarihi 29 Mayıs 2015 11 Nisan 2017
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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