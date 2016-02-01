LG G4 ve Vestel Venus E2 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|148.9 x 76.1 x 9.8 mm
|142 x 71 x 8.5 mm
|Ağırlığı
|155 gr
|150 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.5%
|68.36%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|538 PPI
|294 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Beyaz, Altın, Siyah Deri, Kahverengi Deri, Kırmızı/Gri Deri
|Altın, Siyah
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/4" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|720p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
28mm
1/2.6" sensör
|Coğrafi konum etiketleme
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Hızlı Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@60fps
|720p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
|Qualcomm Snapdragon 212 MSM8909
|İşlemci
|4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57
|1.3GHz ARM Cortex A7
|Çekirdek Sayısı
|6
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 418
|Adreno 304
|Dahili Hafıza
|32 GB
|8 GB
|Ram
|3 GB
|1 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var, RDS
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|2230 mAh
|Bekleme Süresi
|440 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|20 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 64 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|V4.0
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|73.25
|67
|Çıkış Tarihi
|29 Mayıs 2015
|11 Nisan 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici