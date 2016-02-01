LG G4c
LG G4c
HTC 10 Evo
HTC 10 Evo
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.7 x 69.8 x 10.2 mm 153.6 x 77.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 136 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7% 70.2%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Metalik Gri, Seramik Beyaz, Parlak Altın Gümüş, Siyah

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4
Ön Kamera Özellikleri HDR
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Qualcomm Snapdragon 810
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A57
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 430
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
Ram 1 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 2540 mAh 3200 mAh
Bekleme Süresi 410 Saat 480 Saat
Konuşma Süresi 6 Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 56.25 84.5
Çıkış Tarihi 10 Haziran 2015 23 Kasım 2016
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps - EU
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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