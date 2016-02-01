LG G4c
LG G4c
LG G6
LG G6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 139.7 x 69.8 x 10.2 mm 148.9 x 71.9 x 7.9 mm
Ağırlığı 136 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.0" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2880 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.7% 78.6%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 84.1 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 564 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Metalik Gri, Seramik Beyaz, Parlak Altın Mistik beyaz, astro siyah, buz platin

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 8 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1,12μm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 1.3 GHz Cortex-A53 2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 530
Dahili Hafıza 8 GB 32 GB
64 GB
Ram 1 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2540 mAh 3300 mAh
Bekleme Süresi 410 Saat Saat
Konuşma Süresi 6 Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Bluetooth v4.1, A2DP, LE, apt-X v4.2, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 56.25 90
Çıkış Tarihi 10 Haziran 2015 23 Mart 2017
Sim Kart Micro-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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