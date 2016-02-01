LG G4c ve LG G6 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|139.7 x 69.8 x 10.2 mm
|148.9 x 71.9 x 7.9 mm
|Ağırlığı
|136 gr
|163 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.0"
|5.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1440 x 2880 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.7%
|78.6%
|Ekran Hacmi
|68.9 cm2
|84.1 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|18:9
|Piksel Yoğunluğu
|294 PPI
|564 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP68
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Metalik Gri, Seramik Beyaz, Parlak Altın
|Mistik beyaz, astro siyah, buz platin
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|8 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1,12μm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 410
|Qualcomm Snapdragon 821
|İşlemci
|1.3 GHz Cortex-A53
|2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|4
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Adreno 530
|Dahili Hafıza
|8 GB
|32 GB
64 GB
|Ram
|1 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2540 mAh
|3300 mAh
|Bekleme Süresi
|410 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|6 Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|v4.2, A2DP, LE, aptX HD
|4G / 4.5G
|Yok
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|56.25
|90
|Çıkış Tarihi
|10 Haziran 2015
|23 Mart 2017
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici