LG G5 SE
LG G5 SE
HTC U Ultra
HTC U Ultra
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.4 x 73.9 x 7.3 mm 162.4 x 79.8 x 8 mm
Ağırlığı 156 gr 170 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Super LCD5
Ekran Boyutu 5.3" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 69.1%
Ekran Hacmi cm2 90.3 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 554 PPI 515 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gümüş, Titan, Altın Parlak Siyah, Kozmetik Pembe, Buz Beyaz, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Ön Kamera Özellikleri Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 1.8 GHz Cortex-A72 & 1.2 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 510 Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB 64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 2800 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 380 Saat 312 Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 26 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, apt-X v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 84.25
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2016 23 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Seçim Yok Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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