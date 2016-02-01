LG G5
LG G5
Apple iPhone X
Apple iPhone X
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.4 x 73.9 x 7.7 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm
Ağırlığı 159 gr 174 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.3" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1125 x 2436 piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.1% 82.9%
Ekran Hacmi 77.4 cm2 84.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 19.5:9
Piksel Yoğunluğu 554 PPI 458 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var, 10 Parmak Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Gümüş, Titan, Altın, Pembe Uzay gri, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 8 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps		2160p@30fps
2160p@60fps
1080p@240fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Apple A11 Bionic
İşlemci 2.15 GHz Kryo &1.6 GHz Kryo 2 Çekirdek, Monsoon 2.39 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, Mistral 2.39 GHz
Çekirdek Sayısı 4 6
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Apple GPU (Üç Çekirdekli)
Dahili Hafıza 64 GB 64 GB
256 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Face ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 2800 mAh 2716 mAh
Bekleme Süresi 400 Saat Saat
Konuşma Süresi 20 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 200 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, apt-X 5.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Var Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.75 96.75
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2016 03 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %83
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		3D Touch Ekran
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
ICloud bulut hizmeti
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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