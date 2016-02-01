LG G6
LG G6
Samsung Galaxy C7 (2017)
Samsung Galaxy C7 (2017)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 71.9 x 7.9 mm 152.4 x 74.7 x 7.9 mm
Ağırlığı 163 gr 180 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.6% 73.3%
Ekran Hacmi 84.1 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 564 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Mistik beyaz, astro siyah, buz platin Altın, Siyah, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.7
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1,12μm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821
İşlemci 2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo 2.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		32 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var
Batarya 3300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 16 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 90 73.5
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 15 Eylül 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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