LG G6
LG G6
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.9 x 71.9 x 7.9 mm 147.7 x 68.7 x 8.5 mm
Ağırlığı 163 gr 163 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 5.8"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1440 x 2960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78.6% 83.6%
Ekran Hacmi 84.1 cm2 84.8 cm2
Ekran Formatı 18:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 564 PPI 570 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Mistik beyaz, astro siyah, buz platin Gece Yeşili Siyah, Mercan Mavisi, Titanyum Gri, Leylak Moru

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/1.6
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
1,12μm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Led flaş
Auto HDR
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
1/2.5" Sensör
26mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps		2160p@30fps
1080p@60fps
720p@960fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 821 Exynos 9810 Octa
İşlemci 2x2.35 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.8 GHz Mongoose M3
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A55
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Mali-G72 MP18
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
128 GB
256 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
İris Tarayıcı
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, LE, aptX
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 90 92.5
Çıkış Tarihi 23 Mart 2017 01 Mart 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Bixby
Hızlı Pil Şarj
Qi Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here