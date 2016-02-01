LG K10 (2018)
LG K10 (2018)
Samsung Galaxy J3 Emerge
Samsung Galaxy J3 Emerge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.7 x 75.3 x 8.7 mm 140.9 x 70.1 x 8.7 mm
Ağırlığı 162 gr 147 gr
Ekran Türü IPS LCD TFT LCD
Ekran Boyutu 5.3" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.2% 69.8%
Ekran Hacmi 77.4 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın Siyah, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 2 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750 Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
İşlemci 4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Adreno 505
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat 408 Saat
Konuşma Süresi Saat 23 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.5 73.5
Çıkış Tarihi 21 Nisan 2018 22 Ocak 2017
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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