LG K10 ve LG K10 (2018) karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 74.8 x 8.8 mm
|148.7 x 75.3 x 8.7 mm
|Ağırlığı
|142 gr
|162 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.3"
|5.3"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|69.2%
|Ekran Hacmi
|cm2
|77.4 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|277 PPI
|277 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Indigo, Altın
|Siyah, Mavi, Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|8 Çekirdek, 1.14 GHz
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.2 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.5 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
|16 GB
|Ram
|2 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2300 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.1
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|63.5
|72.5
|Çıkış Tarihi
|25 Ocak 2016
|21 Nisan 2018
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici