LG K10
LG K10
Xiaomi Mi 4i
Xiaomi Mi 4i
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146 x 74.8 x 8.8 mm 138.1 x 69.6 x 7.8 mm
Ağırlığı 142 gr 130 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.3" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 70.9% 71.7%
Ekran Hacmi cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 277 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz, Indigo, Altın Koyu Gri, Siyah, Beyaz, Sarı, Mavi, Pembe

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.4f/1.8
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
480p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart 8 Çekirdek, 1.14 GHz Qualcomm Snapdragon 615
İşlemci 1.2 GHz ARM Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Adreno 405
Dahili Hafıza 8 GB
16 GB 		16 GB
32 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 2300 mAh 3120 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 35 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth 4.1 v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 63.5 66.5
Çıkış Tarihi 25 Ocak 2016 20 Nisan 2015
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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