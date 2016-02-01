LG K10 ve Xiaomi Mi 4i karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|146 x 74.8 x 8.8 mm
|138.1 x 69.6 x 7.8 mm
|Ağırlığı
|142 gr
|130 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.3"
|5.0"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|70.9%
|71.7%
|Ekran Hacmi
|cm2
|68.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|277 PPI
|441 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz, Indigo, Altın
|Koyu Gri, Siyah, Beyaz, Sarı, Mavi, Pembe
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.4
|f/1.8
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
480p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|8 Çekirdek, 1.14 GHz
|Qualcomm Snapdragon 615
|İşlemci
|1.2 GHz ARM Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Adreno 405
|Dahili Hafıza
|8 GB
16 GB
|16 GB
32 GB
|Ram
|2 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|2300 mAh
|3120 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|35 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|4.1
|v4.1, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|63.5
|66.5
|Çıkış Tarihi
|25 Ocak 2016
|20 Nisan 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici