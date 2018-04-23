LG K8 (2018)
LG K8 (2018)
LG G3
LG G3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.3 x 73.2 x 8.2 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 152 gr 149 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 768 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.4% 75.3%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 82.2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın Metallic Siyah, Silk Beyaz, Shine Altın, Moon Violet, Burgundy Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 1.3 GHz 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
32 GB
Ram 2 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 2500 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 553 Saat
Konuşma Süresi Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75 74.5
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2018 20 Haziran 2014
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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