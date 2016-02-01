LG K8 (2018)
LG K8 (2018)
LG K8
LG K8
Tasarım Bilgileri
Boyutları 146.3 x 73.2 x 8.2 mm 144.6 x 71.5 x 8.7 mm
Ağırlığı 152 gr 157 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 768 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 64.4% 66.7%
Ekran Hacmi 68.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 294 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Mavi, Altın Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü 720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6735
İşlemci 1.3 GHz 1.3 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T720
Dahili Hafıza 16 GB 8 GB
Ram 2 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 2500 mAh 2125 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 67.75 0
Çıkış Tarihi 23 Nisan 2018 24 Şubat 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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