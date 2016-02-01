LG Optimus L5 E610
LG Optimus L5 E610
LG G2
LG G2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 118.3 x 66.5 x 9.5 mm 138.5 x 70.9 x 8.9 mm
Ağırlığı 125 gr 143 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 4.0" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 320 x 480 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 60.6% 75.9%
Ekran Hacmi cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 144 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Siyah, Beyaz, Kırmızı, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 2.1 MP
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP, 2560 x 1920 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Led flaş
OIS
1,12μm Piksel
1/3" Sensör
29mm
Video Çözünürlüğü 1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM7225A Snapdragon Qualcomm Snapdragon 800
İşlemci 800 MHz Cortex - A5 2.26 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 200 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
Ram GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 1500 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 900 Saat 900 Saat
Konuşma Süresi 10 Saat 17 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v3.0 , A2DP v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 60.25
Çıkış Tarihi 23 Haziran 2012 9 Eylül 2013
Sim Kart Mini-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 7.2/0.384 Mbps HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 21 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL/ EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 2

Diğer Özellikleri
Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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