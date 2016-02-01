LG Optimus L5 E610
LG Optimus L5 E610
LG G3
LG G3
Tasarım Bilgileri
Boyutları 118.3 x 66.5 x 9.5 mm 146.3 x 74.6 x 8.9 mm
Ağırlığı 125 gr 149 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 4.0" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 320 x 480 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 60.6% 75.3%
Ekran Hacmi cm2 82.2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 144 PPI 534 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz Metallic Siyah, Silk Beyaz, Shine Altın, Moon Violet, Burgundy Kırmızı

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera MP 2.1 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 5 MP, 2560 x 1920 piksel, Otomatik odaklama, LED flaş MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
OIS
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM7225A Snapdragon Qualcomm Snapdragon 801
İşlemci 800 MHz Cortex - A5 4 Çekirdek, 2.5 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 4
Grafik İşlemcisi Adreno 200 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
Ram GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 1500 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi 900 Saat 553 Saat
Konuşma Süresi 10 Saat 21 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 32 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi- Fi 802.11 b / g / n , Wi - Fi hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
Bluetooth v3.0 , A2DP v4.0, A2DP, LE
4G / 4.5G Yok Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 0 74.5
Çıkış Tarihi 23 Haziran 2012 20 Haziran 2014
Sim Kart Mini-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 7.2/0.384 Mbps HSPA 42.2/21.1 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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