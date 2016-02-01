LG Q6
LG Q6
HTC One S9
HTC One S9
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.5 x 69.3 x 8.1 mm 144.6 x 69.7 x 10.1 mm
Ağırlığı 149 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD Super LCD3 Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78% 68.4%
Ekran Hacmi 77.0 cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 442 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Astro Siyah, Buz Platinum, Mistik Beyaz, Terra Altın Gümüş, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 4 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 Mediatek MT6795 Helio X10
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 PowerVR G6200
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
BDS
Radyo Var Var, RDS
Batarya 3000 mAh 2840 mAh
Bekleme Süresi Saat 658 Saat
Konuşma Süresi Saat 13 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 200 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.5 0
Çıkış Tarihi 23 Ağustos 2017 24 Nisan 2016
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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