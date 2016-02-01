LG Q6
LG Q6
Huawei Honor 7
Huawei Honor 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.5 x 69.3 x 8.1 mm 143.2 x 71.9 x 8.5 mm
Ağırlığı 149 gr 157 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS-NEO LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2160 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 78% 72.4%
Ekran Hacmi 77.0 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 442 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Astro Siyah, Buz Platinum, Mistik Beyaz, Terra Altın Gri, Gümüş, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.4
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 20 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 435 HiSilicon Kirin 935
İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2.2 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Mali-T628 MP4
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
64 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3000 mAh 3100 mAh
Bekleme Süresi Saat 350 Saat
Konuşma Süresi Saat 8.2 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 128 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 75.5 58.75
Çıkış Tarihi 23 Ağustos 2017 20 Temmuz 2015
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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