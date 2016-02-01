LG Q8
LG Q8
General Mobile 4G Android One
General Mobile 4G Android One
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149 x 71.9 x 8 mm 140.5 x 69.75 x 9.3 mm
Ağırlığı 146 gr 135 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.2" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.8% 70.33%
Ekran Hacmi 74.8 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 564 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP67 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanyum Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps720p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 13 MP 13 MP
2. Arka Kamera 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
OIS 		Coğrafi konum etiketleme
Elle Odaklama
Otomatik odaklama
Panorama
HDR
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 820 Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916
İşlemci 2 Çekirdek, 2.15 GHz Kryo 1.2 GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirek, 1.6 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 306
Dahili Hafıza 32 GB 16 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.0 A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 79.25 0
Çıkış Tarihi 20 Ağustos 2017 15 Mayıs 2015
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps 150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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