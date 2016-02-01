LG Stylus 2 Plus
LG Stylus 2 Plus
General Mobile Discovery Elite
General Mobile Discovery Elite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155 x 79.6 x 7.4 mm 150.6 x 75 x 9.7 mm
Ağırlığı 146 gr 152 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.6% 73.83%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı
Piksel Yoğunluğu 386 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Beyaz Siyah, Beyaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
OIS
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 2.26 GHz Krait 400
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 330
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		32 GB
Ram 3 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Var Yok
Batarya 3000 mAh 2500 mAh
Bekleme Süresi 315 Saat 12 Saat
Konuşma Süresi 8 Saat 270 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 128 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth v4.1, A2DP V4.0 A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.75 0
Çıkış Tarihi 22 Haziran 2016 3 Mart 2014
Sim Kart Micro-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps 42.2 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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