LG Stylus 2 Plus ve General Mobile Discovery Elite karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|155 x 79.6 x 7.4 mm
|150.6 x 75 x 9.7 mm
|Ağırlığı
|146 gr
|152 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.6%
|73.83%
|Ekran Hacmi
|cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|Piksel Yoğunluğu
|386 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Beyaz
|Siyah, Beyaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Ön Kamera
|8 MP
|8 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Yüz tanıma
OIS
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430
|Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974-AA
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A53
|2.26 GHz Krait 400
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 505
|Adreno 330
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|32 GB
|Ram
|3 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|2500 mAh
|Bekleme Süresi
|315 Saat
|12 Saat
|Konuşma Süresi
|8 Saat
|270 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 128 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|v4.1, A2DP
|V4.0 A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.75
|0
|Çıkış Tarihi
|22 Haziran 2016
|3 Mart 2014
|Sim Kart
|Micro-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|42.2 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok