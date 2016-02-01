LG Stylus 3 ve HTC Desire 320 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|155.6 x 79.8 x 7.4 mm
|132 x 67.8 x 10.5 mm
|Ağırlığı
|149 gr
|145 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.7"
|4.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|480 x 854 Pixel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.1%
|62.4%
|Ekran Hacmi
|89.6 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|258 PPI
|218 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Titanium, Pembe Altın
|Meridian Gri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|5 MP, 2592 x 1944 piksel MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|İşlemci
|1.5 GHz Cortex-A53
|4 Çekirdek, 1.3 GHz
|Çekirdek Sayısı
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-T860MP2
|Dahili Hafıza
|16 GB
|Ram
|3 GB
|GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Var
|Batarya
|3200 mAh
|2100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|690 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|12 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 32 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
DLNA
|Bluetooth
|v4.2, A2DP, LE
|v4.0, A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|71.75
|0
|Çıkış Tarihi
|23 Ocak 2017
|13 Ocak 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 21.1/5.76 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Seçim Yok