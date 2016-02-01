LG Stylus 3
LG Stylus 3
HTC Desire 320
HTC Desire 320
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.6 x 79.8 x 7.4 mm 132 x 67.8 x 10.5 mm
Ağırlığı 149 gr 145 gr
Ekran Türü IPS LCD TFT Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 4.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 480 x 854 Pixel
Ekran/Gövde Oranı 72.1% 62.4%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 258 PPI 218 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanium, Pembe Altın Meridian Gri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok
Arka Kamera 13 MP 5 MP, 2592 x 1944 piksel MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 4 Çekirdek, 1.3 GHz
Çekirdek Sayısı 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2
Dahili Hafıza 16 GB
Ram 3 GB GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Var
Batarya 3200 mAh 2100 mAh
Bekleme Süresi Saat 690 Saat
Konuşma Süresi Saat 12 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 32 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
DLNA
Bluetooth v4.2, A2DP, LE v4.0, A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.75 0
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 13 Ocak 2015
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 21.1/5.76 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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