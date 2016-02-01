LG Stylus 3
LG Stylus 3
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Samsung Galaxy A8 Plus (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.6 x 79.8 x 7.4 mm 159.9 x 75.7 x 8.3 mm
Ağırlığı 149 gr 191 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 6.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.1% 75.5%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 91.4 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 258 PPI 441 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanium, Pembe Altın Siyah, orkide gri, altın, mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Var
Ön Kamera 5 MP 16 MP
2. Ön Kamera 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Diyafram (2. Ön Kamera) f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 16 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750 Exynos 7885 Octa
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 2 Çekirdek, 2.2 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 6 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Mali-G71
Dahili Hafıza 16 GB 32 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3200 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.75 80.5
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 06 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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