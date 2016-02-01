LG Stylus 3
LG Stylus 3
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Samsung Galaxy J2 Pro (2018)
Tasarım Bilgileri
Boyutları 155.6 x 79.8 x 7.4 mm 143.8 x 72.3 x 8.4 mm
Ağırlığı 149 gr 153 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 540 x 960 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.1% 66.3%
Ekran Hacmi 89.6 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 258 PPI 220 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titanium, Pembe Altın Siyah, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2
Ön Kamera Özellikleri LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 1.5 GHz Cortex-A53 1.4 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi Mali-T860MP2 Adreno 308
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 3 GB 1.5 GB
Sensörler İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Var
Batarya 3200 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 71.75 65.5
Çıkış Tarihi 23 Ocak 2017 15 Ocak 2018
Sim Kart Nano-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Seçim Yok

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