LG V20
LG V20
Vestel Venus Z20
Vestel Venus Z20
Tasarım Bilgileri
Boyutları 159.7 x 78.1 x 7.6 mm 149.1 x 72.1 x 7.9 mm
Ağırlığı 174 gr 158 gr
Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.65"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.4% 76.63%
Ekran Hacmi cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9
Piksel Yoğunluğu 513 PPI 427 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Titan, gümüş, pembe Altın, Siyah, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/1.9
Ön Kamera Özellikleri HDR
LED flaş
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 16 MP 16 MP
2. Arka Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
HDR
Otomatik odaklama
Çift Led flaş
Hızlı Odaklama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Qualcomm Snapdragon 630
İşlemci 2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.2GHz ARM Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.8 Ghz ARM Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 530 Adreno 508
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3200 mAh 3400 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Bluetooth v4.2, A2DP, LE, aptX 4.1, A2DP
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 81.25 76.75
Çıkış Tarihi 28 Eylül 2016 26 Şubat 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat12 600/150 Mbps 300 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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