LG V30 Plus ve Apple iPhone 6s Plus karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.7 x 75.4 x 7.4 mm
|158.2 x 77.9 x 7.3 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|192 gr
|Ekran Türü
|P-OLED
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2880 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|81.2%
|67.7%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|83.4 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|537 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var, 10 Parmak
|Renk Seçenekleri
|Cloud Gümüş, Moroccan Mavi
|Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|Facetime
Panorama
Yüz tanıma
HDR
31mm
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|f/2.2
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
1.22µm piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Apple A9
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|1.84 GHz Twister
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|2
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|PowerVR GT7600
|Dahili Hafıza
|128 GB
|16 GB
64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Var
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3300 mAh
|2750 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|384 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|24 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|87.5
|90
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|16 Eylül 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici