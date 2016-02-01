LG V30 Plus
LG V30 Plus
Apple iPhone 6s Plus
Apple iPhone 6s Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75.4 x 7.4 mm 158.2 x 77.9 x 7.3 mm
Ağırlığı 158 gr 192 gr
Ekran Türü P-OLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.2% 67.7%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 83.4 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 537 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Cloud Gümüş, Moroccan Mavi Uzay Grisi, Gümüş, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör 		Facetime
Panorama
Yüz tanıma
HDR
31mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9f/2.2
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Gülümseme yakalama
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
1.22µm piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Apple A9
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 1.84 GHz Twister
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 2
Grafik İşlemcisi Adreno 540 PowerVR GT7600
Dahili Hafıza 128 GB 16 GB
64 GB
128 GB
Ram 4 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Var Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3300 mAh 2750 mAh
Bekleme Süresi Saat 384 Saat
Konuşma Süresi Saat 24 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 90
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 16 Eylül 2015
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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