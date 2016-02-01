LG V30 Plus
LG V30 Plus
Huawei P10 Lite
Huawei P10 Lite
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75.4 x 7.4 mm 146.5 x 72 x 7.2 mm
Ağırlığı 158 gr 146 gr
Ekran Türü P-OLED LTPS IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.2% 70.7%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 537 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Cloud Gümüş, Moroccan Mavi İnci Beyaz, Geceyarısı Siyah, Platin Altın, Safir Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör 		Otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 HiSilicon Kirin 658
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.1 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.7 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Mali-T830MP2
Dahili Hafıza 128 GB 32 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 3300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.1, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 78.25
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 22 Mart 2017
Sim Kart Nano-SIM Hybrid Çift SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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