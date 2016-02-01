LG V30 Plus
LG V30 Plus
Sony Xperia XZ2
Sony Xperia XZ2
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75.4 x 7.4 mm 153 x 72 x 11.1 mm
Ağırlığı 158 gr 198 gr
Ekran Türü P-OLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 5.7"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.2% 76.1%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 83.8 cm2
Ekran Formatı 18:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 537 PPI 424 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var, 10 Parmak
Renk Seçenekleri Cloud Gümüş, Moroccan Mavi Siyah, Gümüş, Yeşil, Kül Pembesi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör 		gyro EIS
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 19 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Led flaş
gyro EIS
Lazer Otomatik Odalama
1.22µm Piksel
1/2.3" Sensör
25mm
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@960fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 845
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.7 GHz Kryo 385 Gold
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 4x1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.7 GHz Kryo 385 Silver
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 630
Dahili Hafıza 128 GB 64 GB
Ram 4 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3300 mAh mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 400 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD 5.0, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 84.75
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 8 Nisan 2018
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/200 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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