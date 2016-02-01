LG V30 ve LG G4 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|151.7 x 75.4 x 7.4 mm
|148.9 x 76.1 x 9.8 mm
|Ağırlığı
|158 gr
|155 gr
|Ekran Türü
|P-OLED
|IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|6"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2880 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|81.2%
|72.5%
|Ekran Hacmi
|92.9 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|537 PPI
|538 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|IP68
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Bulut Gümüş, Moroccan Mavi
|Gri, Beyaz, Altın, Siyah Deri, Kahverengi Deri, Kırmızı/Gri Deri
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Ön Kamera Özellikleri
|1,12μm piksel
1/5" sensör
|1,12μm piksel
1/4" sensör
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|16 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|13 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.7
|f/1.8
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
28mm
1/2.6" sensör
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 835
|Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
|İşlemci
|4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo
|4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
|Çekirdek Sayısı
|8
|6
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 540
|Adreno 418
|Dahili Hafıza
|64 GB
|32 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü
|NFC
|Var
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var, RDS
|Batarya
|3300 mAh
|3000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|440 Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|20 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX HD
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|87.5
|73.25
|Çıkış Tarihi
|22 Eylül 2017
|29 Mayıs 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici