LG V30
LG V30
LG G4
LG G4
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75.4 x 7.4 mm 148.9 x 76.1 x 9.8 mm
Ağırlığı 158 gr 155 gr
Ekran Türü P-OLED IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 6" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.2% 72.5%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 537 PPI 538 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık IP68 Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Bulut Gümüş, Moroccan Mavi Gri, Beyaz, Altın, Siyah Deri, Kahverengi Deri, Kırmızı/Gri Deri

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör 		1,12μm piksel
1/4" sensör
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 16 MP 16 MP
2. Arka Kamera 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.7f/1.8
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Gülümseme yakalama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
OIS
28mm
1/2.6" sensör
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4x1.4 GHz Cortex-A53 & 2x1.8 GHz Cortex-A57
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo
Çekirdek Sayısı 8 6
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Adreno 418
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
RGB Işık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var, RDS
Batarya 3300 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat 440 Saat
Konuşma Süresi Saat 20 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87.5 73.25
Çıkış Tarihi 22 Eylül 2017 29 Mayıs 2015
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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