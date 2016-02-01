LG V30s Thinq
LG V30s Thinq
Huawei Mate 10 Pro
Huawei Mate 10 Pro
Tasarım Bilgileri
Boyutları 151.7 x 75.4 x 7.3 mm 154.2 x 74.5 x 7.9 mm
Ağırlığı 158 gr 178 gr
Ekran Türü P-OLED IPS LCD
Ekran Boyutu 6" 6"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2880 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 81.2% 80.9%
Ekran Hacmi 92.9 cm2 92.9 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 537 PPI 402 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık IP68 IP67
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Mavi, Platin Gri Geceyarısı Mavi, Titanyum Gri, Mocha Brown, Pembe Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 5 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 16 MP 20 MP
2. Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.6f/1.6
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9f/1.6
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Led flaş
OIS
PDAF
Lazer Otomatik Odalama
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.0µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Gülümseme yakalama
Çift Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@120fps		2160p@30fps
1080p@60fps
1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 835 Hisilicon Kirin 970
İşlemci 4 Çekirdek, 2.45 GHz Kryo 4 Çekirdek, 2.4 GHz Cortex-A73
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Kryo 4 Çekirdek, 1.8 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 540 Mali-G72 MP12
Dahili Hafıza 128 GB 64 GB
128 GB
Ram 6 GB 6 GB
Sensörler İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Renk Spektrumu 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Var Yok
Batarya 3300 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
DLNA
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD 4.2, A2DP, aptX HD, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.75 87.5
Çıkış Tarihi 28 Şubat 15 Kasım 2017
Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
Quick Charge 3.0
Kablosuz şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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