LG X screen ve General Mobile Discovery Air karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|142.6 x 71.8 x 7.1 mm
|139.8 x 67.5 x 5.15 mm
|Ağırlığı
|120 gr
|98 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|4.93"
|4.8"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|5.4%
|67.31%
|Ekran Hacmi
|67.0 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|298 PPI
|306 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Beyaz, Pembe Altın
|Siyah, Beyaz, Pembe, Turkuaz
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|5 MP
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|8 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/2.4
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
|Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 410
|MediaTek MT6592
|İşlemci
|1.2 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz ARM Cortex-A7
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 306
|Mali-450 MP4
|Dahili Hafıza
|16 GB
|16 GB
|Ram
|2 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
|Radyo
|Var
|Yok
|Batarya
|2300 mAh
|2050 mAh
|Bekleme Süresi
|120 Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|14 Saat
|9 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot
|802.11 b/g/n
|Bluetooth
|4.1, A2DP, LE
|V4.0 A2DP
|4G / 4.5G
|Var
|Yok
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|62.75
|65.5
|Çıkış Tarihi
|23 Mart 2016
|29 Ocak 2015
|Sim Kart
|Nano-SIM
|Micro-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|21.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 3
|Diğer Özellikleri
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici