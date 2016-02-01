LG X screen
LG X screen
General Mobile Discovery Air
General Mobile Discovery Air
Tasarım Bilgileri
Boyutları 142.6 x 71.8 x 7.1 mm 139.8 x 67.5 x 5.15 mm
Ağırlığı 120 gr 98 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 4.93" 4.8"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 5.4% 67.31%
Ekran Hacmi 67.0 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 298 PPI 306 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Beyaz, Pembe Altın Siyah, Beyaz, Pembe, Turkuaz

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 8 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/2.4
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Otomatik odaklama
Elle Odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 410 MediaTek MT6592
İşlemci 1.2 GHz Cortex-A53 2.0 GHz ARM Cortex-A7
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Adreno 306 Mali-450 MP4
Dahili Hafıza 16 GB 16 GB
Ram 2 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
Radyo Var Yok
Batarya 2300 mAh 2050 mAh
Bekleme Süresi 120 Saat Saat
Konuşma Süresi 14 Saat 9 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot 802.11 b/g/n
Bluetooth 4.1, A2DP, LE V4.0 A2DP
4G / 4.5G Var Yok
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 62.75 65.5
Çıkış Tarihi 23 Mart 2016 29 Ocak 2015
Sim Kart Nano-SIM Micro-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps 21.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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