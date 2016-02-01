Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Samsung Galaxy S6 edge
Samsung Galaxy S6 edge
Tasarım Bilgileri
Boyutları 8.4 mm 142.1 x 70.1 x 7 mm
Ağırlığı 173 gr 132 gr
Ekran Türü IPS LCD Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.5" 5.1"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.0% 71.7%
Ekran Hacmi 82.6 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 577 PPI
Parmak İzi Okuyucu Yok Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Mavi Beyaz İnci, Siyah Safir, Altın Platin, Mavi Topaz, Yeşil Zümrüt

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.9
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 16 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/1.9f/1.9
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel 		Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
OIS
Led flaş
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Qualcomm Snapdragon 625 Exynos 7420
İşlemci 2.0 GHz Cortex-A53 4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Adreno 506 Mali-T760MP8
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		32 GB
64 GB
128 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 4000 mAh 2600 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 18 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE, apt-X
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 80.5 78
Çıkış Tarihi 01 Eylül 2017 10 Nisan 2015
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ANT + desteği
Kablosuz şarj
Qi Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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