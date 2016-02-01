Meizu M6 Note ve Samsung Galaxy S6 edge karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|8.4 mm
|142.1 x 70.1 x 7 mm
|Ağırlığı
|173 gr
|132 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|Super Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.1"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1440 x 2560 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|71.0%
|71.7%
|Ekran Hacmi
|82.6 cm2
|cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|577 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Yok
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Mavi
|Beyaz İnci, Siyah Safir, Altın Platin, Mavi Topaz, Yeşil Zümrüt
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|5 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1440p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Yok
|Arka Kamera
|12 MP
|16 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/1.9
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
OIS
Led flaş
Auto HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@60fps
720p@120fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Qualcomm Snapdragon 625
|Exynos 7420
|İşlemci
|2.0 GHz Cortex-A53
|4x2.1 GHz Cortex-A57 & 4x1.5 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|Adreno 506
|Mali-T760MP8
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|32 GB
64 GB
128 GB
|Ram
|4 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
|NFC
|Yok
|Var
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|4000 mAh
|2600 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|18 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|v4.1, A2DP, LE, apt-X
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|microUSB v2.0
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|80.5
|78
|Çıkış Tarihi
|01 Eylül 2017
|10 Nisan 2015
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat6 300/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass 4
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ANT + desteği
Kablosuz şarj
Qi Kablosuz şarj
Onedrive (115 GB bulut depolama)
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici