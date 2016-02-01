Meizu M6 ve Apple iPhone 7 karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|148.2 x 72.8 x 8.3 mm
|138.3 x 67.1 x 7.1 mm
|Ağırlığı
|143 gr
|138 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.2"
|4.7"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1280 Piksel
|750 x 1334 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|69.1%
|65.6%
|Ekran Hacmi
|74.5 cm2
|60.9 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|326 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|IP67
|Multitouch
|Var, 5 Parmak
|Var
|Renk Seçenekleri
|Ayışığı Gümüş, Şampanya Altını, Mat Siyah, Elektrikli Açık Mavi
|Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|7 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.2
|Ön Kamera Özellikleri
|Panorama
Yüz tanıma
HDR
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
720p@240fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Yok
|Arka Kamera
|13 MP
|12 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.8
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6750
|Apple A10
|İşlemci
|1.5 GHz
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
|Çekirdek Sayısı
|8
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR Series7XT Plus
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
|32 GB
128 GB
256 GB
|Ram
|3 GB
|2 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
|NFC
|Yok
|Var (Apple Pay)
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3070 mAh
|1960 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|14 Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Yok
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|Yok
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.0, A2DP, LE
|v4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|Lightning
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|74
|80.5
|Çıkış Tarihi
|25 Eylül 2017
|16 Eylül 2016
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Nano-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Oleophobic Kaplama
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici