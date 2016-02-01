Meizu M6
Meizu M6
Apple iPhone 7
Apple iPhone 7
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.2 x 72.8 x 8.3 mm 138.3 x 67.1 x 7.1 mm
Ağırlığı 143 gr 138 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 4.7"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 750 x 1334 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1% 65.6%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 60.9 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 326 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP67
Multitouch Var, 5 Parmak Var
Renk Seçenekleri Ayışığı Gümüş, Şampanya Altını, Mat Siyah, Elektrikli Açık Mavi Jet Black, Siyah, Gümüş, Altın, Rose Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 7 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri Panorama
Yüz tanıma
HDR
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps
720p@240fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.8
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Gülümseme yakalama
Led flaş
OIS
Faz algılamalı otomatik odaklama
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@30fps
1080p@120fps
1080p@60fps
1080p@30fps
720p@240fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750 Apple A10
İşlemci 1.5 GHz 2 Çekirdek, 2.34 GHz Hurricane
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.34 GHz Zephyr
Çekirdek Sayısı 8 4
Grafik İşlemcisi PowerVR Series7XT Plus
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		32 GB
128 GB
256 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Touch ID
NFC Yok Var (Apple Pay)
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3070 mAh 1960 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 14 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Yok
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.0, A2DP, LE v4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 Lightning

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74 80.5
Çıkış Tarihi 25 Eylül 2017 16 Eylül 2016
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Oleophobic Kaplama

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		ICloud bulut hizmeti
Siri doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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