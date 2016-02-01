Meizu M6
Meizu M6
Samsung Galaxy S8 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus
Tasarım Bilgileri
Boyutları 148.2 x 72.8 x 8.3 mm 159.5 x 73.4 x 8.1 mm
Ağırlığı 143 gr 173 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.2" 6.2"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1280 Piksel 1440 x 2560 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 69.1% 84.0%
Ekran Hacmi 74.5 cm2 98.3 cm2
Ekran Formatı 16:9 18.5:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 529 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok IP68
Multitouch Var, 5 Parmak Var
Renk Seçenekleri Ayışığı Gümüş, Şampanya Altını, Mat Siyah, Elektrikli Açık Mavi Gece Siyahı, Orkide Gri, Arctic Gümüş, Mercan Mavisi, Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/1.7
Ön Kamera Özellikleri Otomatik odaklama
Auto HDR
Video Çözünürlüğü 1440p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 13 MP 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.7
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Gülümseme yakalama
Auto HDR
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps2160p@60fps
1080p@120fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6750 Snapdragon 835
İşlemci 1.5 GHz 4 Çekirdek, 2.3 GHz
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.7 GHz
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP20
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB 		64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Kalp Atış Hızı Sensörü
SpO2
İris Tarayıcı
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3070 mAh 3500 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.0, A2DP, LE v5.0, A2DP, LE, aptX HD
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 74 93.75
Çıkış Tarihi 25 Eylül 2017 21 Nisan 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 5

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Adanmış mikrofon ile Aktif gürültü iptali
ANT + desteği
Hızlı Pil Şarj
Kablosuz şarj
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here