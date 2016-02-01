Meizu M6s
Meizu M6s
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 72.5 x 8 mm 8.4 mm
Ağırlığı 160 gr 173 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 71.0%
Ekran Hacmi 83.8 cm2 82.6 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Altın, Mavi Siyah, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 16 MP 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/1.9
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7872 Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73
Çekirdek Sayısı 4 8
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP3 Adreno 506
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
32 GB
64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3000 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.0 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.75 80.5
Çıkış Tarihi 19 Ocak 2018 01 Eylül 2017
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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