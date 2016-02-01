Meizu M6s ve Meizu M6 Note karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|152 x 72.5 x 8 mm
|8.4 mm
|Ağırlığı
|160 gr
|173 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|720 x 1440 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|76.1%
|71.0%
|Ekran Hacmi
|83.8 cm2
|82.6 cm2
|Ekran Formatı
|18:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|282 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Gümüş, Altın, Mavi
|Siyah, Altın, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|8 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|16 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Exynos 7872
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73
|Çekirdek Sayısı
|4
|8
|Grafik İşlemcisi
|Mali-G71 MP3
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|32 GB
64 GB
|16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|microSD, 256 GB'a kadar
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.0
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|72.75
|80.5
|Çıkış Tarihi
|19 Ocak 2018
|01 Eylül 2017
|Sim Kart
|Hybrid Çift SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici