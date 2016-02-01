Meizu M6s
Meizu M6s
Samsung Galaxy A5
Samsung Galaxy A5
Tasarım Bilgileri
Boyutları 152 x 72.5 x 8 mm 139.3 x 69.7 x 6.7 mm
Ağırlığı 160 gr 123 gr
Ekran Türü IPS LCD Super AMOLED
Ekran Boyutu 5.7" 5.0"
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1440 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 76.1% 71.0%
Ekran Hacmi 83.8 cm2 68.9 cm2
Ekran Formatı 18:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 282 PPI 294 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Gümüş, Altın, Mavi İnci Beyaz , Gece Siyahı , Platin Gümüş , Yumuşak Pembe , Açık Mavi , Şampanya Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 8 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 23mm
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Yok
Arka Kamera 16 MP 13 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
28mm
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Exynos 7872 Qualcomm Snapdragon 410
İşlemci 4 Çekirdek, 1.6 GHz Cortex-A53 1.2 GHz Cortex - A53
Yardımcı İşlemci 2 Çekirdek, 2.0 GHz Cortex-A73
Çekirdek Sayısı 4 4
Grafik İşlemcisi Mali-G71 MP3 Adreno 306
Dahili Hafıza 32 GB
64 GB 		16 GB
Ram 3 GB 2 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Var
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 2300 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat 15 Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı microSD, 256 GB'a kadar microSD, 64 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.0 4.0, A2DP, EDR, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C microUSB v2.0

Genel Bilgiler
Editör Puanı 72.75 70
Çıkış Tarihi 19 Ocak 2018 23 Kasım 2014
Sim Kart Hybrid Çift SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE HSPA 42.2 / 5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 4

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
DivX/XviD/MP4/H.265/WMV oynatıcı
XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı 		ANT + desteği
S-Voice doğal dil komutlar ve dikte
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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