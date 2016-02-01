Meizu MX5
Meizu MX5
Meizu M6 Note
Meizu M6 Note
Tasarım Bilgileri
Boyutları 149.9 x 74.7 x 7.6 mm 8.4 mm
Ağırlığı 149 gr 173 gr
Ekran Türü Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD
Ekran Boyutu 5.5" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 74.5% 71.0%
Ekran Hacmi cm2 82.6 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 401 PPI 401 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Yok
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Gri, Altın, Gümüş, Siyah / Gümüş Siyah, Altın, Mavi

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 5 MP 16 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.2f/2.0
Video Çözünürlüğü 1080p@30fps1080p@30fps

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Yok Var
Arka Kamera 20.7 MP 12 MP
2. Arka Kamera 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.2f/1.9
Diyafram (2. Arka Kamera) f/1.9
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps		1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6795 Helio X10 Qualcomm Snapdragon 625
İşlemci 2.2 GHz Cortex-A53 2.0 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 8 8
Grafik İşlemcisi PowerVR G6200 Adreno 506
Dahili Hafıza 16 GB
32 GB
64 GB 		16 GB
32 GB
64 GB
Ram 3 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Yok Yok
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Yok
Batarya 3150 mAh 4000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth v4.1, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı microUSB v2.0 USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 78.75 80.5
Çıkış Tarihi 25 Temmuz 2015 01 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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