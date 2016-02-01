Meizu MX5 ve Meizu M6 Note karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|149.9 x 74.7 x 7.6 mm
|8.4 mm
|Ağırlığı
|149 gr
|173 gr
|Ekran Türü
|Amoled Kapasitif Dokunmatik Ekran
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.5"
|5.5"
|Ekran Çözünürlüğü
|1080 x 1920 Piksel
|1080 x 1920 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|74.5%
|71.0%
|Ekran Hacmi
|cm2
|82.6 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|401 PPI
|401 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Yok
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Gri, Altın, Gümüş, Siyah / Gümüş
|Siyah, Altın, Mavi
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Ön Kamera
|5 MP
|16 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.2
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|1080p@30fps
|1080p@30fps
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Yok
|Var
|Arka Kamera
|20.7 MP
|12 MP
|2. Arka Kamera
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.2
|f/1.9
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/1.9
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Otomatik odaklama
Panorama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,12μm piksel
HDR
Led flaş
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
1.4µm Piksel
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
1080p@30fps
720p@120fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6795 Helio X10
|Qualcomm Snapdragon 625
|İşlemci
|2.2 GHz Cortex-A53
|2.0 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|8
|8
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR G6200
|Adreno 506
|Dahili Hafıza
|16 GB
32 GB
64 GB
|16 GB
32 GB
64 GB
|Ram
|3 GB
|4 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Yok
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
BDS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Yok
|Batarya
|3150 mAh
|4000 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|v4.1, A2DP, LE
|4.2, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|microUSB v2.0
|USB Type-C
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|78.75
|80.5
|Çıkış Tarihi
|25 Temmuz 2015
|01 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps
|HSPA, LTE
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici