Meizu Pro 7 Plus ve Asus Zenfone 4 Max ZC520KL karşılaştırması
|Tasarım Bilgileri
|Boyutları
|157.3 x 77.2 x 7.3 mm
|150.5 x 73.3 x 8.8 mm
|Ağırlığı
|170 gr
|156 gr
|Ekran Türü
|IPS LCD
|IPS LCD
|Ekran Boyutu
|5.7"
|5.2"
|Ekran Çözünürlüğü
|1440 x 2560 Piksel
|720 x 1280 Piksel
|Ekran/Gövde Oranı
|72.9%
|67.6%
|Ekran Hacmi
|88.5 cm2
|74.5 cm2
|Ekran Formatı
|16:9
|16:9
|Piksel Yoğunluğu
|518 PPI
|282 PPI
|Parmak İzi Okuyucu
|Var
|Var
|Suya Dayanıklılık
|Yok
|Yok
|Multitouch
|Var
|Var
|Renk Seçenekleri
|Siyah, Altın, Gümüş
|Altın, Gümüş
|Ön Kamera Özellikleri
|Çift Ön Kamera
|Yok
|Yok
|Ön Kamera
|16 MP
|8 MP
|Diyafram (Ön Kamera)
|f/2.0
|Video Çözünürlüğü
|Arka Kamera Özellikleri
|Çift Arka Kamera
|Var
|Var
|Arka Kamera
|12 MP
|13 MP
|2. Arka Kamera
|12 MP
|5 MP
|Diyafram (Ana Kamera)
|f/2.0
|Diyafram (2. Arka Kamera)
|f/2.0
|Arka Kamera Özellikleri
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama
|Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
|Video Çözünürlüğü
|2160p@30fps
|1080p@30fps
|Donanım Özellikleri
|Anakart
|Mediatek MT6799 Helio X30
|Qualcomm Snapdragon 425
|İşlemci
|2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73
|1.4 GHz Cortex-A53
|Yardımcı İşlemci
|4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
|Çekirdek Sayısı
|10
|4
|Grafik İşlemcisi
|PowerVR 7XTP
|Adreno 308
|Dahili Hafıza
|64 GB
128 GB
|32 GB
|Ram
|6 GB
|3 GB
|Sensörler
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
|NFC
|Var
|Yok
|GPS
|A-GPS
GLONASS
|A-GPS
GLONASS
|Radyo
|Yok
|Var
|Batarya
|3500 mAh
|4100 mAh
|Bekleme Süresi
|Saat
|Saat
|Konuşma Süresi
|Saat
|Saat
|Bağlantı Özellikleri
|3.5mm kulaklık girişi
|Var
|Var
|Hafıza Kartı
|Yok
|microSD, 256 GB'a kadar
|Kablosuz Ağ (Wi Fi)
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
|Wi-Fi 802.11 b/g/n
|Wi Fi Özellikleri
|Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
|Hotspot
Wi-Fi Direct
|Bluetooth
|4.2, A2DP, LE
|4.1, A2DP, LE
|4G / 4.5G
|Var
|Var
|Usb Bağlantısı
|USB Type-C
|Var
|Genel Bilgiler
|Editör Puanı
|87
|80.5
|Çıkış Tarihi
|10 Ağustos 2017
|22 Eylül 2017
|Sim Kart
|Çift-SIM
|Çift-SIM
|Bağlantı Hızı
|HSPA, LTE-A
|HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|Koruma Özellikleri
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass
|Diğer Özellikleri
|Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici
|XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici