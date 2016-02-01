Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 7 Plus
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Asus Zenfone 4 Max ZC520KL
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157.3 x 77.2 x 7.3 mm 150.5 x 73.3 x 8.8 mm
Ağırlığı 170 gr 156 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.7" 5.2"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 720 x 1280 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.9% 67.6%
Ekran Hacmi 88.5 cm2 74.5 cm2
Ekran Formatı 16:9 16:9
Piksel Yoğunluğu 518 PPI 282 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş Altın, Gümüş

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 8 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Var
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP 5 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6799 Helio X30 Qualcomm Snapdragon 425
İşlemci 2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 10 4
Grafik İşlemcisi PowerVR 7XTP Adreno 308
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		32 GB
Ram 6 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
Radyo Yok Var
Batarya 3500 mAh 4100 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Var

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87 80.5
Çıkış Tarihi 10 Ağustos 2017 22 Eylül 2017
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		XviD/MP4/H.264/WMV oynatıcı
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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