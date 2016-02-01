Meizu Pro 7 Plus
Meizu Pro 7 Plus
Meizu MX6
Meizu MX6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 157.3 x 77.2 x 7.3 mm 153.6 x 75.2 x 7.3 mm
Ağırlığı 170 gr 155 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran
Ekran Boyutu 5.7" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1440 x 2560 Piksel 1080 x 1920 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 72.9% 71.5%
Ekran Hacmi 88.5 cm2 cm2
Ekran Formatı 16:9
Piksel Yoğunluğu 518 PPI 403 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var, 5 Parmak
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Gümüş Gri, Gümüş, Şampanya Altın, Rose Gold

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.0
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 12 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Panorama
Faz algılamalı otomatik odaklama
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
1,25μm piksel
HDR
Çift Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps2160p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6799 Helio X30 Mediatek MT6797 Helio X20
İşlemci 2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73 2.3 GHz Cortex-A72 & 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A53 & 4 Çekirdek, 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 10 10
Grafik İşlemcisi PowerVR 7XTP Mali-T880 MP4
Dahili Hafıza 64 GB
128 GB 		32 GB
Ram 6 GB 4 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Yok
GPS A-GPS
GLONASS 		A-GPS
GLONASS
BDS
Radyo Yok Yok
Batarya 3500 mAh 3060 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok Yok
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band
Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.1, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 87 80.75
Çıkış Tarihi 10 Ağustos 2017 30 Temmuz 2016
Sim Kart Çift-SIM Çift-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A HSPA, LTE Cat6 300/50 Mbps
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı pil şarj: 30 dakikada %60
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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