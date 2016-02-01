Meizu Pro 7
Meizu Pro 7
LG Q6
LG Q6
Tasarım Bilgileri
Boyutları 147.6 x 70.7 x 7.3 mm 142.5 x 69.3 x 8.1 mm
Ağırlığı 163 gr 149 gr
Ekran Türü IPS LCD IPS LCD
Ekran Boyutu 5.2" 5.5"
Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1080 x 2160 Piksel
Ekran/Gövde Oranı 71.8% 78%
Ekran Hacmi 74.9 cm2 77.0 cm2
Ekran Formatı 16:9 18:9
Piksel Yoğunluğu 423 PPI 442 PPI
Parmak İzi Okuyucu Var Var
Suya Dayanıklılık Yok Yok
Multitouch Var Var
Renk Seçenekleri Siyah, Altın, Kırmızı Astro Siyah, Buz Platinum, Mistik Beyaz, Terra Altın

Ön Kamera Özellikleri
Çift Ön Kamera Yok Yok
Ön Kamera 16 MP 5 MP
Diyafram (Ön Kamera) f/2.0f/2.2
Ön Kamera Özellikleri 1,12μm piksel
1/5" sensör
Video Çözünürlüğü

Arka Kamera Özellikleri
Çift Arka Kamera Var Yok
Arka Kamera 12 MP 13 MP
2. Arka Kamera 12 MP
Diyafram (Ana Kamera) f/2.0
Diyafram (2. Arka Kamera) f/2.0
Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Çift Led flaş
Faz algılamalı otomatik odaklama 		Coğrafi konum etiketleme
Dokunmatik Odaklama
Yüz tanıma
HDR
Panorama
Otomatik odaklama
Led flaş
Video Çözünürlüğü 2160p@30fps1080p@30fps

Donanım Özellikleri
Anakart Mediatek MT6799 Helio X30 Qualcomm Snapdragon 435
İşlemci 2 Çekirdek, 2.6 GHz Cortex-A73 1.4 GHz Cortex-A53
Yardımcı İşlemci 4 Çekirdek, 1.9 GHz Cortex-A35 - 2.2 GHz Cortex-A53
Çekirdek Sayısı 10 8
Grafik İşlemcisi PowerVR 7XTP Adreno 505
Dahili Hafıza 64 GB 32 GB
Ram 4 GB 3 GB
Sensörler İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü 		İvmeölçer
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
NFC Var Var
GPS A-GPS
GLONASS
BDS 		A-GPS
Radyo Yok Var
Batarya 3000 mAh 3000 mAh
Bekleme Süresi Saat Saat
Konuşma Süresi Saat Saat

Bağlantı Özellikleri
3.5mm kulaklık girişi Var Var
Hafıza Kartı Yok microSD, 256 GB'a kadar
Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi Fi Özellikleri Hotspot
Wi-Fi Direct
Dual-band 		Hotspot
Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.2, A2DP, LE 4.2, A2DP, LE
4G / 4.5G Var Var
Usb Bağlantısı USB Type-C USB Type-C

Genel Bilgiler
Editör Puanı 85.5 75.5
Çıkış Tarihi 10 Ağustos 2017 23 Ağustos 2017
Sim Kart Çift-SIM Nano-SIM
Bağlantı Hızı HSPA, LTE-A HSPA, LTE
Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass

Diğer Özellikleri
Hızlı Pil Şarj
MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici 		MP4/H.264 oynatıcı
MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı
Fotoğraf/Video editörü
Doküman görüntüleyici

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